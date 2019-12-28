Филиппины в ответ на санкции могут ввести визы для граждан США

Власти Филипин заявили, что откажут во въезде в страну двум американским сенаторам и ужесточат условия въезда для граждан США в случае, если Вашингтон введёт санкции против филиппинских официальных лиц, причастных к уголовному преследованию оппозиционного политика Лейлы де Лимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Филиппин Родриго Дутерте.

По предложению сенаторов-демократов Ричарда Дурбина и Патрика Лихи ранее в бюджет США на 2020 год была включена поправка, которая предусматривает санкции против лиц, причастных к преследованию де Лимы. Она вела расследование массовых убийств на Филиппинах, которые власти и лично Дутерте оправдывали необходимостью жёстких мер по отнолению к наркоторговцам. Её саму обвинили в причастности к наркоторговле и в 2017 году взяли под стражу. Правозащитники называют её преследование политически мотивированным.

Представитель Дутерте заявил, что Филиппины могут ввести визовый режим для граждан США.

Филиппины были американской колонией, а после получения независимости сохраняли тесные связи с Соединёнными Штатами. Вашингтон оказывает Маниле экономическую, военную и иную помощь. У миллионов граждан Филиппин есть родственники в Соединённых Штатах.

Родриго Дутерте известен эксцентричным поведением и шокирующими заявлениями - он утверждал, например, что лично убивал наркоторговцев. Оппозиция обвиняет его в авторитарных тенденциях.