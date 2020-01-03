"Таксисты". Фильм Мумина Шакирова

Фильм "Таксисты" – истории трёх уроженцев Душанбе, которые зарабатывают себе на жизнь за рулем такси. Двое из них мигранты – один крутит баранку в Москве, другой – в Нью-Йорке, третий занимается извозом на родине. Герои фильма не знакомы между собой, живут в разных культурных пространствах, каждый из них по-своему видит будущее.

Таджики, считающиеся одним из самых оседлых народов в мире, после краха СССР и гражданской войны 90-х неожиданно стали наиболее мобильной нацией на постсоветском пространстве. Большинство из двух миллионов таджикских мигрантов осели в России, другие двинулись дальше, в том числе и в США. Картина "Таксисты" – не только попытка сравнить, как живут мигранты за тысячи километров от дома, но и возможность понять, почему, к примеру, американский котел все еще "переплавляет" эмигрировавших в США представителей разных народов, а в России такая задача даже не ставится.

Документалист Мумин Шакиров снял фильм о трех таксистах, разместив видеокамеры в их автомобилях.

58-летний Рахмат Хайдаров в середине 90-х потерял свой бизнес, уехал на заработки в Москву. В Душанбе у него – жена, дети и внуки, которым он отправляет деньги уже более двадцати лет.

Умед Рустамов эмигрировал в США. Приехал на языковые курсы в Нью-Йорк и решил остаться. Сейчас Умед учится в Бруклинском колледже. Днем – учеба, ночью – работа. Круглосуточно – надежда на получение "грин-карты".

44-летний Толиб Бахранов остался в Душанбе. Его жизнь – это забота о жене и трех маленьких детишках. После смерти отца Толиб стал главой рода, и теперь он несет моральную ответственность и за младших сестер и братьев.

Фильм спродюсирован Русской службой Радио Свобода при поддержке Фонда Марджани, студии "Бактрия Фильм" и телеканала "Настоящее Время".