Путин повысил минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

Президент России Владимир Путин подписал закон о минимальном размере оплаты труда. С 1 января 2020 года этот показатель составит 12 тысяч 130 рублей в месяц, на 7,5 процентов больше уровня 2019 года.

Законом предусмотрено, что ежегодно устанавливаемый с 1 января минимальный размер оплаты труда не только должен быть равен величине прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего года, но и может превышать эту величину.

Согласно данным Статистического управления Европейского союза на июль 2019 года, самая низкая минимальная месячная зарплата среди стран ЕС – в Болгарии, 286 евро, самая высокая – в Люксембурге, 2071 евро.