В Подмосковье умерла школьница при сдаче норматива "ГТО"

В Воскресенске (Московская область) при сдаче норматива по плаванию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" умерла 17-летняя школьница. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Московское областное следственное управление, девушка почувствовала недомогание при заплыве на 50 метров во дворце спорта.

Школьница потеряла сознание, была вызвана скорая помощь, но медикам не удалось её спасти. Как сообщает РИА новости, она умерла в больнице.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна помочь следователям определить причины трагического происшествия.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) — принято считать "нормативной основой системы физического воспитания населения". Комплекс, по замыслу его разработчиков, должен содействовать развитию массового спорта и оздоровление нации.

Комплекс "Готов к труду и обороне СССР" был утверждён постановлением Всесоюзного Совета физической культуры при ЦИК СССР (высшем органе власти) в марте 1931 года. Последний всесоюзный физкультурный комплекс ГТО был утверждён постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 17 января 1972 года.