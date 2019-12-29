В 2019 году российские миллиардеры стали ещё богаче – на 21%

В 2019 году состояние российских миллиардеров увеличилось на 21 процент. Их совокупный капитал составляет на данный момент 51 миллиард долларов. Такие данные опубликовало Bloomberg. Агентство объяснило это "восстановительным ростом экономики России".

В то же время состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на 25% – почти до 6 триллионов долларов. Больше других разбогател президент Louis Vuitton Бернар Арно: за год он увеличил своё состояние на 36 с половиной миллиардов.

Более 27 миллиардов прибавил к своему состоянию основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг, и почти 23 миллиарда – соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс.

Уменьшили свои капиталы всего 52 миллиардера из 500, попавших в рейтинг Bloomberg. Больше всех потерял создатель компании Amazon Джефф Безос, который лишился почти 9 миллиардов долларов. Агентство связывает это с его скандальным разводом, на фоне которого стремительно упали акции Amazon.

Отдельно отмечается, что 172 американских миллиардера прибавили к своим состояниям в общей сложности полтриллиона долларов. США остаются лидерами по количеству миллиардеров.