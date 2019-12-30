"Родина ментов". В Москве ждут отпущенных Киевом бойцов "Беркута"

В воскресенье 29 декабря Украина провела уже второй с начала осени обмен пленными. Но если в первый раз пленными обменивались с Россией, то на этот раз второй стороной обмена формально были Луганская и Донецкая народные республики, или ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), как их называют в Украине.

Российские власти фактически никак не отреагировали на первый, сентябрьский, обмен, а уж на этот, к которому они формально не имели отношения, они не стали реагировать тем более.



Российские "патриоты" довольны.



Настасья Иванова

Пишут, что обменяли многострадального бразильца Лусварги и Руслана Гаджиева, того захваченного в ЛНР танкиста, которого в прошлый раз, когда нам передали Мефедова, прокатили с обменом.

УПД Из ДНР передали 51 человека, забрали 61. Из ЛНР передали 25, забрали 63.

Борис Рожин

Если считать по головам, то Украина отдаст больше, чем получит из ЛДНР. Плюс есть нюанс - подавляющая часть лиц на обмен, это граждане Украины с обеих сторон. И фактически, Украина меняет граждан Украины на граждан Украины, чем лишний раз напоминает о том, что на Украине идет гражданская война. ​

Егор Холмогоров

Да. На этот раз обмен был очень удачный. Ну хоть за 3 млрд не кинули.

(3 миллиарда – сумма, которую на днях "Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража.)

А вот российской оппозиции обмен скорее не понравился. Дело в том, что среди людей, которых украинские власти передали боевикам, есть пятеро беркутовцев, находившихся под судом по обвинению в стрельбе по протестующим на Майдане. Многие предполагают, что скоро они окажутся в России и при работе.

Алексей Ковалёв

О, нам ждать пополнения во 2 оперполку у Кусюка?

Кирилл Шулика

Обмен пленными между ЛДНР и Украиной это все хорошо, но вот реально ведь все эти беркутовцы бывшие, которых Киев отпустили, окажутся в России. С другой стороны, Цемах вон побоялся у нас жить и перебрался в Донбасс, но у Цемаха особая ситуация, тут же она, скорее, как у полковника Кусюка. Все в Прекрасной России будущего поедут обратно.

А вот Зеленский опять очков набрал... С майданной повесткой шел Порошенко на выборы, он хотел всех судить и играть на обострение. Зеленский шел под лозунгами вернуть всех домой. И он это выполняет.

Александр Морозов

обмен пленными завершился. В Украине спорят, надо ли было отдавать "беркутовцев". Я понимаю позицию тех украинцев, которые возражают. Но я смотрю на это с другой стороны. Эти беркутовцы - офицеры другого государства, которые расстреляли безоружных во время Майдана. Они не являются ни бойцами сепаратистского Донбасса, ни российскими военными, ни гражданами с российскими паспортами. Это - "чужие убийцы". Они в списке только потому, что их лоббирует их бывший командир, уже бежавший на территорию России.

И Кремль их включает в список, забирает себе. Тем самым он показывает, что этот расстрел гражданского населения он признает "как свой".​

Дмитрий Садков

Если арестованных бойцов "Беркута" российская власть и бандиты в ордло считают в достаточной мере "своими", чтобы менять на заложников из подвалов Луганска и Донецка и давать им убежище в РФ -- это сигнал нам. Мне уже давно кажется, что то, что происходит в Донецке -- становится, а может и было изначально именно гражданской войной, но не внутри-украинской, а внутри-российской. С тех пор как один из командиров Беркута Кусюк поучаствовал в разгоне демонстраций в Москве, это ощущение ещё усилилось.

Все эти реконструкторы, вольные стрелки, наемники в войнах в Югославии, Приднестровье и Абхазии -- это какой-то очень существенный класс людей у нас. Класс этот не заканчивается на участниках боевых действий, он расширяется на стоящее у власти "политическое поколение" родившихся в 1950-х, расширяется на тюремно-блатную и ментовскую субкультуру... Им постоянно хочется воевать, внутри страны или вовне, для любых проблем они не видят других решений кроме насилия, и им постоянно хочется, чтобы все были такими же как они... "Мой брат Каин за армейский порядок и за железную власть".

Это наши люди, конечно. Сейчас они оккупируют часть Украины и всю Россию. И ведут эту гражданскую гибридную войну везде, где могут, потому что именно так они предоставляют себе жизнь...

Алексей Дуленков

Из этого обмена вывод простой: на Майдане сражались украинцы против будущих граждан России

Олег Кашин

Звучит так на периферии внимания «обмен, обмен». Сейчас увидел - ого, Россия выдает Украине каких-то сидящих украинцев в обмен на беркутовцев, обвиняемых в расстреле на Институтской.

Россия могла бы быть родиной всех русских, но оказалась родиной всех ментов.

Из-за обмена Кашин вспомнил и о своём летнем посте с теми же словами.

Система страхов российской власти полностью лишена суверенитета, сознание лоялистов колонизировано Украиной. Трудоустройство украинского полковника Кусюка в московский ОМОН – сюжет даже не политический, а из области наивных мистических практик. Речь ведь не шла о том, чтобы просто не оставить без работы хорошего человека (взяли бы безопасником в какую-нибудь «Роснефть», сидел бы там в пиджаке от Роберто Джиромбелли за восьмизначную зарплату, никто бы и не знал, что Кусюк в России) – нет; как Советский Союз пытался быть родиной всех пролетариев мира, так и Российская Федерация считает себя родиной всех ментов, и проигранную (получается, что проигранную именно ею, Российской Федерацией, если она сама так считает) битву в Киеве 2014 года она пытается переиграть, реконструируя майдан в Москве, превращая в потешный Киев даже собянинскую Москву.

Роман Попков

Кашин возмущается по поводу очередных «беркутовцев», которых мы себе сейчас ввозим. Мол, как же так, «почему Россия считает себя родиной всех ментов?».

Вот удивительные персонажи присутствуют среди русских людей. Современная Россия в СНГ и есть родина всех ментов, их святая земля. Быть родиной всех ментов – это одно из основных, сущностных качеств современной России.

Россия и Крым полезла отжимать именно потому, что она родина всех ментов. Хотела отомстить за поставленных на колени мусоров и сделать так, чтобы у нас тоже мусоров не начали ставить на колени. И пока Кашин с воодушевленным взглядом скакал по Крыму весной 2014-го, хотелось ему сказать: «чувак, опомнись, ментовская страна к себе очередные земли присоединяет, чему и зачем ты радуешься». Но вряд ли бы это было услышано. И все это кровавое <дерьмо> на Донбассе РФ устроила именно потому, что она родина всех ментов, ментовская сказочная страна, ментовская Гиперборея. Если бы у нее это качество отсутствовало, на Донбассе был бы мир, тысячи людей были бы живы.

Давайте на исходе 2019-го года удивимся, что Россия – родина всех ментов, ну охренеть.

Александр Подрабинек

Сегодняшнее возвращение из плена украинских военнослужащих – это замечательно! Украинцев есть с чем поздравить! Однако не надо забывать, что обмен заключенными с неисполненными приговорами – процедура противозаконная с самого начала. С этим еще можно смириться из гуманитарных побуждений, когда речь идет о настоящих военнопленных, взятых с оружием в руках на поле боя. Или когда меняют шпионов на шпионов. Или политзаключенных на политзаключенных. В конце концов, когда меняют своих граждан на чужих.

Но как, скажите, понимать выдачу в ДНР (считай, Россию) пятерых беркутовцев, повинных в убийствах гражданских лиц на площади Независимости в 2014 году? На кого их поменяли? Они украинские граждане, совершившие тяжкие преступления на территории Украины и не имеющие никакого отношения к военным действиям в Донецке и Луганске.

У меня вопрос к президенту Зеленскому: если обмену подлежит такая «посторонняя» категория заключенных, то почему в обмене не участвуют граждане Украины, арестованные по политическим мотивам в аннексированном Крыму? Главным образом, крымские татары, арестованные или уже осужденные за мирную религиозную деятельность. Уж если «всех» на «всех», то почему забыли о них?

Да, и конечно безмерная благодарность вам, Владимир Александрович, за новогодний подарок для нас. Отдельный поклон от российской оппозиции. Теперь профессиональные украинские бандиты в форме «Беркута» пополнят ряды российских государственных бандформирований в форме ОМОНа и Росгвардии. Экспорт убийц. А то нам своих было мало. Вот уж, спасибо!

О том же писали и некоторые украинцы, не одобряющие обмен

Данило Мокрык

Выпускать беркутню в Россию - преступление и против россиян. Обычных и оппозиционных. Вот смотрите <...> Сергей Кусюк. Экскомандир полка "Беркута", подозреваемый в расстрелах. Который <сбежал> в Россию.

И вот летом этого года Кусюк уже командовал брутальным разгоном московской акции протеста.

Беркутня туда не просто возвращается героями. Она там трудоустраивается - и продолжает <избивать> людей эбонитовыми палочками.



Они же даже не против народа Украины преступности. Они преступники против человечности в целом.

Так что это, молодёжь, младшие наши небратья: вам тут Владимир Зеленский пытается завернуть подарок под ёлочку.

From Ze with love.

Почему президента Украины должна заботить безопасность российской оппозиции (большая часть которой к тому же вовсе не горит желанием возвращать Украине Крым) - вопрос открытый. Но то, что Зеленский не добился включения в списки на обмен крымских татар, заботит не только Подрабинека.

Олег Сенцов

Сегодня, если ничего не сорвется, состоится обмен. Часть наших пленных вернется домой. Но только часть. Не все ребята будут освобождены даже из ОРДЛО - кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и остальные наши политзаключенные и дальше будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновные. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев. И дело не только в том, что у нас возможно не остаётся этого "человеческого обменного фонда" (это очень циничное и практическое выражение) для нового возвращения своих заложников, украинская власть будет вынуждена и дальше торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг лишает нас главного - справедливости.

За эту справедливость мы стояли на Майдане и смогли победить. За эту справедливость мы боремся и дальше, против оккупантов: кто-то сложил свои головы, кто-то сидит в окопах, кто-то в тюрьме. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой поругания ценностей, за которые эти герои бились. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было завершено хотя бы приговором виновным. Что может быть через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что то, за что бились украинцы, идёт прахом.



Среди украинцев мнения по поводу обмена разделились.

Одни говорят, что убийц Майдана нельзя было отпускать ни на каких условиях, и обвиняют Зеленского чуть ли не в предательстве.

Руфер Григорий Мустанг

Столько хочется написать. Но я вспоминаю тот день и людей, которые умирали возле меня. Выстрелы с отеля Украина, со стороны Хрещатика, парня с простреленной шеей, смерть которого установили по видео, которое я снял. Раненого мужчину, который умер через пару минут, после нашего разговора, тела людей на улице.

И я не понимаю, как можно отпускать/менять тех, кто это реализовал

Другие напоминают, что ответственность за отданных России "беркутовцев"​ лежит не только на Зеленском.



Павел Шехтман

Все, что пишут по поводу позорного обмена убийц Майдана и террористов Харькова, устроенного Зе-блазнем - правда.Но не вся правда.

Вся правда заключается в ответе на вопрос.

ПОЧЕМУ БЕРКУТОВЦЫ, УБИВАВШИЕ НА МАЙДАНЕ, ЗА 5 С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ ТАК И НЕ БЫЛИ СУДИМЫ И ОСУЖДЕНЫ?

Пока поклонники Порошенко не научатся честно отвечать на такие вопросы, они так и останутся вариться в своем интеллектуальном гетто.

Как ни крути. При Порошенко такого не было.

Бывший заместитель командира киевского "Беркута" Сергей Кусюк, который весной 2014 года убежал в Россию. Как видим, убежал без обмена.

Владимир Иванов



В сентябре 2014 года экс-командир роты Беркута Дмитрий Садовник, подозреваемый в расстреле 39 украинцев, находясь под домашним арестом сбежал на территорию в то время уже аннексированного Крыма. Без обмена.

Освобожденный апелляционным судом Киева под честное слово в апреле 2017 экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его коллег убежали в Россию. Кстати, тоже без обмена.



Мне кажется, уже те беркутовцы, которые сегодня вошли в этот перечень людей, подготовленных для обмена, принесут нам хоть какую-то выгоду. Как ни крути. В этот раз завтра из России будут освобождены наши защитники - это будет сделано впервые. До этого они просто сбегали.



Я понимаю, что при ПАПе такого не было.

И не понимаю. Почему при Петре-5 все молчали?

Украина должна бороться за каждого украинца. Тогда и каждый украинец будет защищать Украину!



Светлая память всем погибшим за Украину и слава нашим живым защитникам. Мертвых не вернуть, а живых завтра ждут родные.



Некоторые просто рады вызволению своих из плена.

Любомир Купчанко

Поздравляю! Сколько радости будет в семьях ребят. Ради такого мгновения не стоит жалеть, что кто-то не получил по заслугам. А что, лучше было бы, чтобы наши продолжали мучиться в подвалах и лагерях? Всё правильно! Мирного неба вам, хлопцы!

Александр Ройтбурд

тем кого отдали русским желаю гореть в аду.

за тех кого вырвали из лап мордора искренне рад.

в книжке "талмуд" написано что спасающий одну человеческую жизнь спасает мир.

Но, главное, в Украине все понимают, что это не конец – война продолжается.​

Юрий Бутусов

Иногда в политике нельзя принять оптимальное решение, и жертвы неизбежны, и утрата доверия, и раскол.

Владимир Зеленский провел обмен пленных, и спас этим поступком многих достойных людей, и многие за это его всегда будут уважать. Сегодня в 19.30 в аэропорту Борисполь мы встречаем многих наших героев.

Но при этом Зеленский уничтожил справедливость в расследовании самого главного преступления в государстве - дела о Майдане, и выдачу "Беркута" без вынесения приговора многие люди тоже никогда не простят. И ответственность с Зеленского этот обмен не снимает - а наоборот усиливает. "Сливать" дела Майдана общество не позволит, а именно это и происходит. А значит повторение Майдана возможно и сейчас.

И оба этих тезиса абсолютно верны. Так бывает.

Нас шантажирует террористическая страна, для которой жизни людей - разменная монета, и которая убивает без закона и без соблюдения всяких прав. Солдат 53-й бригады Роман Беспалый попал в плен в мае 2019-го - и россияне его убили в плену, вернув искалеченное тело с формулировкой "самоубийство". Спасение своих - необходимо.

Но Украина возвращает далеко не всех. Это не обмен всех на всех. Из более чем 320 заложников, удалось освободить 12 военных и 64 гражданских. Среди гражданских - много случайных людей, схваченных специально под обмен для количества. Вместе с тем, в категории гражданских есть и участники боевых действий - агенты Службы безопасности, захваченные в плен в ходе работы на оккупированной территории, принадлежность которых мы не могли ранее признавать.

Надо отметить, что и для врага решение было не простым. Украина сумела добиться возвращения ряда наших диверсантов.

<...>

И важно - в Украине по сути исчерпан обменный фонд, который был накоплен за предыдущие годы при Порошенко. И теперь новому президенту надо это фонд пополнять. В плену в РФ, в Крыму и на Донбассе остается еще не менее 250 человек, и российские спецслужбы активно проводят новые задержания. Украина должна проводить свои спецоперации по похищению ценных для Путина граждан РФ, офицеров, которых Путин готов быстро менять. Это самый логичный путь вернуть всех своих. И принятие таких решений это также ответственность Владимира Зеленского. <...>

Сегодня не день фанфар, это не победа. Война продолжается и в действиях государства власти создают много рисков, которые государство раскачивают. А Россия использует ситуацию и продолжает давить нас на всех фронтах. Время удачных ходов для Зеленского прошло - пора создавать стратегии, частными решениями в войне и во власти не выстоять.