Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Путин поблагодарил Трампа за предупреждение о терактах

Путин и Трамп в Осаке, 28 июня 2019

Смотреть комментарии

Телефонный разговор состоялся в воскресенье по инициативе российской стороны между президентом России Владимиром Путины и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, сообщается на сайте Kremlin.ru.

Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России, говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора оба президента обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG