В Йемене при ударе по военной школе погибли 5 выпускников

Жертвами ракетного удара на юге Йемена стали не менее пяти человек. Удар был нанесён по площади, на которой проходил военный парад по случаю выпуска курсантов, для полувоенных формирований, известных под названием "Пояс безопасности". Би-би-си сообщает, что нападение произошла в городе Аль-Далеа.



"Пояс безопасности" входит в коалицию, которая воюет вместе с правительственными войсками против повстанцев хути.



После нападения в воскресенье на участников парада, йеменские официальные представители обвинили в этом представителей народности хути.



Повстанцы пока не прокомментировали сообщения о нападении, но, как напоминает Би-би-си, весьма похожее нападение на курсантов военного училища произошло на параде в августе этого года. Тогда погибли более 30 человек.