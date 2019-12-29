Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Йемене при ударе по военной школе погибли 5 выпускников

Йеменские рекруты, тренируемые под руководством советников ОАЭ, демонстрируют своё мастерство на параде в Адене, 13 октября 2019

Смотреть комментарии

Жертвами ракетного удара на юге Йемена стали не менее пяти человек. Удар был нанесён по площади, на которой проходил военный парад по случаю выпуска курсантов, для полувоенных формирований, известных под названием "Пояс безопасности". Би-би-си сообщает, что нападение произошла в городе Аль-Далеа.

"Пояс безопасности" входит в коалицию, которая воюет вместе с правительственными войсками против повстанцев хути.

После нападения в воскресенье на участников парада, йеменские официальные представители обвинили в этом представителей народности хути.

Повстанцы пока не прокомментировали сообщения о нападении, но, как напоминает Би-би-си, весьма похожее нападение на курсантов военного училища произошло на параде в августе этого года. Тогда погибли более 30 человек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG