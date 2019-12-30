Сенцов рассказал о пытках и издевательствах в колонии на Ямале

Украинский режиссёр Олег Сенцов, который провёл пять лет в исправительной колонии на Ямале, рассказал в "Новой газете" о пытках и издевательствах над осужденными.

Сенцов, осужденный России на 20 лет по обвинению в терроризме, отсидел часть срока в ИК-8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги . "Здесь еще с порога тебе дают понять, что ты попал в чистилище, где у тебя нет никаких прав, а жаловаться бесполезно и некому. Прибывших этапом людей бьют нещадно лишь за то, что они существуют, – ​это так называется "приемка", обязательная процедура, практически ритуал", – написал Сенцов.

Всем новичкам объясняют правила жизни: нужно спрашивать у начальства разрешение на любое действие и быстро принять решение – будешь ты сотрудничать с администрацией или нет.

Побои, унижения, электрошокеры, содержание в холодной камере голым или в мокрой робе еще не самое страшное, рассказывает Сенцов. Заключенного могут закрутить в матрац и оставить так на сутки или еще хуже. "Заколотить в позе эмбриона в железный ящик наподобие сейфа, где практически нечем дышать и приходится мочиться под себя, потому что перерыва на туалет и обед в этих аттракционах не предусматривается. Угрозы изнасиловать, "опустить", наоборот, являются при этом неизменным сопровождением издевательств", – добавляет бывший заключенный. Избежать этих издевательств, взять передышку, можно лишь, если вскрыть себе вены и попасть в тюремную больницу.

По словам Сенцова, "страна, стоящая в двух шагах от превращения в тоталитарное государство, не в состоянии иметь другие тюрьмы. Можно стереть Лабытнанги с лица земли, но этот фурункул вылезет в другом месте, ибо это государство больно изнутри", – считает режиссер.