ЛГБТ-активисту назначили обязательные работы за акцию на Дворцовой

Суд в Санкт-Петербурге назначил задержанному за пикет на Дворцовой площади ЛГБТ-активисту Алексею Сергееву 20 часов обязательных работ. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Сергеева признали виновным в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Во время акции на Дворцовой площади он, как следует из сообщения пресс-службы, совместно с другими активистами "участвовал в обсуждении актуальных общественно-значимых вопросов о дискриминации ЛГБТ", а также общался с представителям СМИ, таким образом, чтобы "было слышно проходящим мимо гражданам".

Ранее общественные работы за участие в прайда на Дворцовой площади получил активист Алексей Назаров. В материалах дела говорится, что Назарова задержали за использование на акции флага России.

В начале августа на Дворцовой площади в Петербурге ЛГБТ-активисты провели одиночные пикеты. Изначально организаторы пытались согласовать мероприятие с властями города, но получили отказы. Полиция задержала 15 участников акции.