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Во время обыска в ФБК приставы вынесли технику на миллионы рублей

Обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией, 26 декабря 2019 года

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Во время обыска в офисе Фонда борьбы с коррупцией судебные приставы вынесли технику на миллионы рублей, сообщил изданию "МБХ Медиа" директор фонда Иван Жданов.

Он не назвал точную сумму, но пояснил, что речь идёт о четырёх-пяти миллионах. Жданов отметил, что пожертвования сторонников ФБК компенсировали часть вынесенного из офиса, и сейчас фонд может работать в нормальном режиме.

26 декабря сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией и студию ютьюб-канала "Навальный Live". По словам Алексея Навального, обыски и изъятие техники формально связаны с делом о неисполнении решения суда удалить из ютьюба расследование ФБК "Он вам не Димон", посвящённое коррупционным связям премьер-министра России Дмитрия Медведева. Реальным же мотивом действий сотрудников ФССП Навальный назвал "банальный грабёж".

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