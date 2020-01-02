Воспитание Донбасса, роботы Путина и многоликая Грета. Fake news 2019 года

Опровергнуты. Разоблачены. Бездоказательны. Все это не помешало этим и многим другим фейковым новостям заполонить медиа в 2019 году.

С тех пор как термин fake news ("фейковые", то есть фальшивые, новости) широко вошел в обиход в этом десятилетии, масштабы и методы распространения недостоверной информации непрерывно росли. В 2019 году потребителям информации пришлось иметь дело с поддельными видео, блогами, написанными анонимными троллями, а также с сомнительными теориями, в которые верили даже в Белом доме. Что уж говорить о многих повседневных примерах откровенно ложной или вводящей в заблуждение информации в масс-медиа и выступлениях политиков.

Вот 10 известных и наиболее наглядных примеров дезинформации, распространенной в 2019 году.

Fake news на высшем уровне: Украина и американские выборы

Эта ничем не подтвержденная теория родом прямо из Белого дома. Президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что Украина причастна к взлому электронной почты Демократической партии с целью повилять на результаты президентских выборов в США в 2016 году.

"Этот сервер, говорят, сейчас в Украине", – сказал Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, согласно опубликованной сокращенной расшифровке. 22 ноября в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил: "А вы знаете, что ФБР не получила этот сервер… Почему они отдали его какой-то украинской компании? Почему?".



Трамп имел в виду компанию CrowdStrike, которая занимается кибербезопасностью и анализировала серверы, взломанные в 2016 году. Эта компания находится в Калифорнии, а не в Украине; ее владелец – натурализованный американский гражданин, который еще ребенком эмигрировал из России. (CrowdStrike установила, что за кибератаками стояла Россия, а не Украина.)



Почему же Трамп и его соратники настаивали на украинском следе? Некоторые представители американской разведки говорят, что эту версию Белому дому подсказали из Москвы. "Это ложная версия событий, которую разработали и распространяют российские спецслужбы", – заявила член Совета национальной безопасности Фиона Хилл в ходе слушаний об импичменте в конгрессе.



Три представителя разведки подтвердили эти слова Хилл в интервью New York Times. Газета приводит их слова, что "Россия уже много лет пытается по сути свалить на Украину ответственность за хакерские атаки 2016 года, исходившие из Москвы".

"Перевоспитание" жителей Донбасса

Российское телевидение рассказало о готовящихся преступлениях против гражданского населения со стороны украинских властей в случае получения ими контроля над территориями, которые сейчас удерживают пророссийские сепаратисты. Ведущая телеканала "Россия-1" Ольга Скабеева показала зрителям якобы секретный план этнических и языковых чисток, составленный украинскими властями.

"Если коротко, то сразу после получения Киевом контроля над границей жителей Донбасса ожидает зачистка, депортация и тотальная украинизация, – говорит Скабеева. – Все очень просто: говоришь на мове – остаешься, не говоришь – чемодан, вокзал, Россия, и это в самом лучшем случае. В худшем – насильственное переселение во Львов на перевоспитание патриотам, бандеровцам. Такие дела".



Телеканал Настоящее Время и украинский проект StopFake.org обнаружили несколько сайтов, рассказывающих о планах Киева по перевоспитанию и насильственному переселению русскоязычного населения Донбасса. (Большинство этих сайтов просепаратистские.)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что такого документа не существует: "Россия продолжает работать фейками. Им надо чем-то подпитываться, для того, чтобы они что-то там говорили. Бóльшую глупость найти было бы сложно".

Поддельный блог американского военного

Американский военный инструктор назвал украинских солдат "ленивыми халтурщиками с низким интеллектом". Они плохо образованы, жадные, коррумпированные, якобы написал офицер. Они отказываются учить английский и обычно ходят пьяные.

На самом деле эти слова об украинских военных написал неизвестный тролль. Они взяты из якобы личного блога подполковника Роберта Трейси, командующего Объединенной многонациональной тренировочной группой "Украина" в Яворове. Этот текст перепечатали многие российские и украинские сайты, однако в самой Объединенной группе заявили, что блог является подделкой. Сам блог, в котором было немного записей помимо этой, был быстро удален.



Представитель вооруженных сил Украины Богдан Сеник назвал поддельный блог провокацией. Вашингтонский исследовательский центр Джеймстаунский фонд заключил: "Содержание и время появления этой дезинформации позволяет уверенно установить ее цель: испортить американо-украинские отношения на фоне непрекращающихся переговоров в области безопасности".

Ураган fake news вокруг Греты Тунберг

В 2019 году 16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг вознеслась на гребне экологического движения: она выступила в ООН, стала человеком года по версии журнала Time, но также и объектом травли в социальных сетях и героиней фейковых новостей.



Одна из таких теорий гласит, что Тунберг – лишь персонаж, которого играет молодая актриса Эстелла Рене (фактчекинг-проект Snopes это опровергает.) Недоброжелатели часто называют Грету марионеткой, которую используют для пиара шведские власти. Проект Politifact доказал поддельность фотографий, на которых молодая активистка позирует с флагом террористической группировки "Исламское государство" или в обнимку с Джорджем Соросом.

Широкое распространение получила фотография, изображающая Тунберг золотоискательницей в 1898 году.

Это, конечно, была относительно безобидная шутка. Но хватало и куда более серьезных нападок на активистку. При этом оним были слишком многочисленны, чтобы можно было установить их единый источник, однако по крайней мере одна НКО попыталась определить, какие лоббистские группы наиболее активно стараются ее дискредитировать. Сама Тунберг написала в Фейсбуке: "Каждый день появляется как минимум одна новая конспирологическая теория".

Заболеть раком из-за бомбардировок НАТО

В сентябре Россия и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования и лечения рака. Казалось бы, никакой почвы для скандала. Однако сразу несколько сербских таблоидов сообщили, что в рамках этой программы будут изучаться последствия для здоровья населения страны бомбардировок НАТО в 1999 году.

Слухи поддержал и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко: "Россия также готова изучить последствия бомбардировок НАТО, которые в случае с онкологическими заболеваниями очевидны", – сказал он во время подписания соглашения, сообщила сербская газета "Блиц".



Некоторые сербские политики и активисты потребовали полноценного исследования долговременных последствий бомбардировок, особенно с применением боеприпасов, содержащих обедненный уран. Однако никаких однозначных результатов пока нет. В тексте самого соглашения, копия которого есть в распоряжении Балканской службы Радио Свобода, нет упоминаний о военной кампании НАТО 1999 года и ее последствиях для здоровья населения.

Дело о заплетающемся языке

В мае в соцсетях стало вирусным короткое видео со спикером Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси, на котором она, как кажется, говорит заплетающимся языком. Что это – опьянение? действие лекарств? болезнь?



Ничто из перечисленного. Видео было замедлено, а звук изменен, так что голос и движения Пелоси искажены.

Это видео, появившееся в сообществе в Фейсбуке Politics WatchDog, посмотрели миллионы людей. Комментаторы называли Пелоси "пьяной в стельку". Мейнстримные медиа потребовали удалить подделку, но в Фейсбуке отказались, сославшись на то, у них "нет правила, требующего, чтобы содержание поста было правдой". (К концу года компания изменила свои правила, и теперь может помечать подозрительные посты как "ложную информацию, выявленную независимыми фактчекерами").



Сфальсифицированное видео часто сравнивали с гораздо более технологически изощренной угрозой: видео, сделанные по технологии deepfake на основе искусственного интеллекта, которая позволяет синтезировать реалистическое изображение говорящего человека – причем говорящего что угодно. Однако слегка обработанное видео с Пелоси показывает, что для создания дискредитирующих подделок можно использовать и более простые методы.

Военные преступления родом из порно

В мае, накануне голосования в парламенте Косова о военных преступлениях Сербии, одна из депутатов показала журналистам фотографию, на которой, по его словам, сербские солдаты насилуют албанку. Однако онлайн-поиск по изображению позволил установить, что это был кадр из порнофильма, вероятно, содержащего сцену изнасилования во время войны в Ираке.



Это инцидент возмутил многих жителей Косова. Некоторые высказывали опасения, что он дискредитирует обоснованные обвинения в сексуальном насилии в ходе войны 1998-1999 годов. Официальные источники и неправительственные организации говорят, что около 20 тысяч жителей Косова подверглись сексуальному насилию со стороны сербских военных.

Спецпрокуроры начали расследование. Сама депутат Флора Бровина сказала, что фотографию ей дал активист, утверждавший, что изображенная на ней жертва до сих пор живет в Косово. Бровина публично извинилась перед жертвами сексуального насилия и их семьями и признала свою вину в том, что не проверила аутентичность фотографии.

Универсальные роботы Путина

Президент Владимир Путин осмотрел "российских военных роботов", созданных курсантами суворовского училища, сообщило 23 апреля агентство РИА Новости. Вот как "изобретение" продемонстрировали президенту:

Однако независимая интернет-газета Znak выяснила, что роботы изобретены не студентами и вообще не российские. Пользователи соцсетей нашли аналогичные корейские игрушки на Амазоне.

Европейский проект по борьбе с дезинформацией отмечает, что это не первый репортаж о роботах, который распространяется при поддержке Кремля. В прошлом году государственный телеканал "Россия-24" показал, как андроид по имени Борис, "один из самых технологически продвинутых роботов", танцует со школьниками. Позже выяснилось, что Борис оказался человеком в костюме робота.

Ярмарка младенцев в Брюсселе

"Геи со всего мира съехались на ярмарку в Брюссель за "живым товаром" — покупать себе детей, – заявляет телекомпания НТВ. – Были бы деньги, а ребенок для продажи найдется".

В репортаже утверждалось, что участники сентябрьской конференции в Брюсселе могли купить ребенка. На самом деле это мероприятие было посвящено установлению контактов между гей-парами и потенциальными суррогатными матерями. (Суррогатное материнство легально и в России, в Европе. Продажа детей запрещена.) НТВ описало это мероприятие как конференцию для богатых. Однако организатор – фонд Men Having Babies – описывает свою миссию как помощь, в том числе финансовую, геям, которые хотят стать родителями.



Проект EU Vs. Disinfo называет этот репортаж "упреждающей дезинформацией" с целью запутать зрителя и спровоцировать его на сильные эмоции; это часть популярного в России дискурса о "моральном и нравственном разложении Запада".

Изучение гомосексуальности в Эстонии

Петербургский "Пятый канал" также выступил с нападками на ЛГБТ. В эфире рассказали, что Эстония стала жертвой "социальной и нравственной оккупации", а Таллин превратился в "столицу скандинавских геев". В репортаже говорится, что "гомо-образование в столице Эстонии, кажется, уже не остановить… Это сейчас в Эстонии модно и соответствует последним европейским тенденциям".

Чтобы показать падение нравов в Эстонии, журналист "Пятого канала" выдал себя за активиста и, посетив семинар по истории ЛГБТ в Таллинском университете, "узнал, что там есть не только теория, но и практика", оставляя подробности воображению зрителя. Руководитель семинара впоследствии пояснил на страницах эстонской газеты Postimees, что практический элемент действительно был: задание проинтервьюировать представителя ЛГБТ-сообщества.