Итоги десятилетия в рублях

Итоги десятилетия. Что мы ждали и что получили? Стало хуже? Мы собрались коллективом программы "Деньги на Свободе", а также пригласили наших друзей Льва Рубинштейна и Андрея Колесникова. Обсудим зарплаты, траты, ожидания и реальность.