Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Деньги на Свободе

Итоги десятилетия в рублях

Владимир Путин и Патриарх Теодор II

Смотреть комментарии

Итоги десятилетия. Что мы ждали и что получили? Стало хуже? Мы собрались коллективом программы "Деньги на Свободе", а также пригласили наших друзей Льва Рубинштейна и Андрея Колесникова. Обсудим зарплаты, траты, ожидания и реальность.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG