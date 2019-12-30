Приложение для знакомств Bumble заблокировало голливудскую актрису Шэрон Стоун за использование фотографий знаменитости. "Пользователи сообщили, что это не я, – рассказала в своём твиттере. – Эй, Бамбл, вы не хотите меня в улье?"

Через несколько часов после этого она была разблокирована. "Поверьте, мы определённо хотим вас", – написала ей перед этим редакционный директор приложения Клэр О'Коннор.

61-летняя Стоун стала знаменитой в 80-е и 90-е годы, сыграв главные женские роли в фильмах "Вспомнить всё" и "Основной инстинкт" Пола Верховена и "Казино" Мартина Скорсезе. Сцена, в которой она сидит на стуле без нижнего белья на допросе в полиции в "Основном инстинкте", стала одной из самых известных в кинематографе и сделала актрису одним из секс-символов Голливуда.

Приложение Bumble отличается от большинства других сервисов для знакомств тем, что только женщины могут первыми начать в нём разговор. Основатель сервиса Уитни Вульф Хёрд говорила, что хотела создать место для знакомств, соответствующее духу движений #MeToo и #TimesUp, защищающих женщин от сексуальных домогательств.