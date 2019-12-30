Священника РПЦ, поддержавшего политзаключённых, отстранили от службы

Церковный суд Ярославской епархии отстранил на пять лет от работы священника Александра Парфёнова, который ранее подписал письмо в поддержку арестованных по "московскому делу".

В епархии объяснили запрет заботой о Парфёнове, назвав это "терапевтической церковной мерой, которая должна вернуть человека в правильное настроение, чтобы он продолжил служение в дальнейшем".

Пресс-секретарь епархии Александр Сатомский сообщил, что решение церковного суда не связанно с позицией священника по "московскому делу", но с чем оно связано – не уточнил.

Так называемое "московское дело" о насилии в отношении полицейских было заведено после акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа. По нему были арестованы более 20 человек, несколько из них уже приговорены к тюремному заключению. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.

В конце сентября несколько десятков священников Русской православной церкви, среди которых был Александр Парфёнов, написали письмо в защиту арестованных. Они потребовали освободить как тех, кто содержится под стражей, так и тех, кого уже успели осудить. Авторы письма отмечали, что судебные разбирательства не должны использоваться как средство подавления несогласных.

Также священники обратились к представителям правоохранительных органов, подчеркнув, что "применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью".