Россия и Украина подписали пятилетний контракт по транзиту газа

Россия и Украина подписали соглашения, которые позволят продолжить транзит газа в Европу после 31 декабря. Об этом говорится в пресс-релизе "Газпрома". Договоренности, достигнутые после пяти дней почти круглосуточных переговоров, являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон, заявил глава российского газового концерна Алексей Миллер.
На завершение переговоров отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. На своей странице в фейсбуке он написал, что Украина благодаря соглашениям получит более семи миллиардов долларов в течение пяти лет.
Со стороны Киева подписи под пакетом документов поставили "Нафтогаз Украины","Оператор газотранспортной системы Украины" и Минюст страны, со стороны Москвы – "Газпром".
"Газпром" и "Нафтогаз" заключили безотзывное соглашение, по которому стороны отзовут все арбитражные и судебные иски друг против друга. В документе также говорится, что они откажутся от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года.
Кроме того, "Нафтогаз" стал компанией-организатором транзита и должен забронировать мощности газотранспортной системы Украины на 225 миллиардов кубометров газа сроком на пять лет. В 2020 году через Украину, согласно договоренностям, будут прокачивать 65 миллиардов кубометров газа, а с 2021 по 2024 годы — по 40 миллиардов кубометров газа.
По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, в заключенном договоре содержится выгодное для Украины условие "качай или плати". До этого времени закупки газа у "Газпрома" покрывались выгодным для России принципом "бери или плати", - написал Витренко в фейсбуке.
- Срок нынешнего контракта по транзиту газа истекал 31 декабря 2019 года. Последний раунд переговоров начался в Вене 26 декабря. Стороны долго не могли договориться об условиях сделки, в частности, из-за того, что Киев хотел заключить соглашение на 10 лет, тогда как Москва предлагала продлить текущий договор или заключить временный на год.
- Ранее "Газпром" выплатил украинской стороне 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Это было одним из условий подписания соглашения по газу со стороны Украины.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.