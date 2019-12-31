Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан

Бывший глава автоконцернов Nissan и Renault Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, в ночь на вторник прибыл в Ливан. Как он туда попал, неизвестно.

Гон, обвиняемый в Японии в финансовых махинациях, заявил, что покинул страну, спасаясь от политического преследования. Он обвинил японскую судебную систему в том, что она отвергает основные права человека, и он не собирается "находиться у неё в заложниках". По словам Гона, он "не сбежал от правосудия, а избежал неправосудия и политических гонений". Он также заявил, что готов "свободно общаться со СМИ" уже в ближайшее время.

Телекомпания NHK со ссылкой на неназванного источника сообщила, что мужчина, внешне похожий на экс-главу Nissan, прибыл в бейрутский международный аэропорт на частном самолёте под чужим именем. У Токио и Бейрута не заключен договор об экстрадиции.

В ноябре 2018 года Карлоса Гона арестовали по обвинению в личном обогащении за счёт средств Nissan. В январе 2019 года прокуратура Японии предъявила ему новые обвинения - в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением. Весной защита внесла залог в размере 9 миллионов долларов, и Гона поместили под домашний арест. Он отрицает все обвинения, считая их следствием "заговора и предательства" руководства Nissan.

Судебный процесс по его делу начнется в Японии в 2020 году. Гону грозит до 20 лет лишения свободы.