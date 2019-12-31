В Магнитогорске вспоминают жертв взрыва 31 декабря 2018 года

В Магнитогорске сегодня вспоминают погибших при взрыве в жилом доме 31 декабря 2018 года. Жертвами трагедии тогда стали 39 человек, включая шестерых детей.

На месте разрушенного подъезда разбит сквер, а на синем торце дома нарисованы 39 белых птиц, которые улетают в небо. Напротив них, на торце соседнего здания, проливают дождь 39 облаков. Здесь установлен временный крест, куда можно будет возложить цветы. В храмах города отслужат поминальные литургии.

Расследование причин взрыва до сих пор не завершено. На данный момент официальной версией следствия является взрыв бытового газа, однако последующие события зародили сомнения. Так, 1 января работавший поблизости дворник рассказал журналистам, что нашел в урне самодельное взрывное устройство. А на следующий день ночью в нескольких кварталах от места взрыва была слышна стрельба, после чего сгорела маршрутка, в которой погибли предположительно Алишер Каимов, Махмуд Джумаев и Альмир Абитов .

В январе журналисты издания "База" выпустили расследование, в котором утверждалось, что в городе была совершена атака людьми, причисляющими себя к радикальным исламистам, которые готовили целую серию нападений. Версию о теракте отрабатывало также издание znak.com. Ответственность за взрыв брала на себя террористическая организация "Исламское государство".

27 декабря издание "База" выпустило фильм о взрыве в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Журналисты продолжают настаивать, что в городе совершён теракт. Власти отрицают эту версию.

"Новая газета" призвала Следственный комитет рассказать о ходе расследования взрыва и прокомментировать версию о теракте. Газета дважды за месяц обратилась в СК, но ведомство не ответило. После этого издание опубликовало список вопросов.

Издание просит обнародовать предварительные данные о причинах взрывов в доме 31 декабря и в маршрутке 1 января. Также подтвердить информацию о том, что по автомобилю велась стрельба, а погибших пассажиров зовут Махмуд Джумаев, Алишер Каримов и Альмир Абитов.