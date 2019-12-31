Суд продлил домашний арест Анастасии Шевченко на два дня

Суд в Ростове-на-Дону продлил до 20 января 2020 года домашний арест Анастасии Шевченко, обвиняемой в участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Заседание проходило в закрытом режиме из-за разглашения неких персональных данных.

Ранее в декабре суд продлил домашний арест Шевченко до 18 января 2020 года, согласившись с доводами стороны обвинения о том, что в действиях Шевченко "имеется угроза обороноспособности страны и конституционному строю", а сама она может воспрепятствовать следствию или скрыться.

В то же время он удовлетворил просьбу защиты, смягчив условия домашнего арест - Шевченко разрешили общаться по телефону с матерью.