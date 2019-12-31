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Суд продлил домашний арест Анастасии Шевченко на два дня

Анастасия Шевченко и её дочь в зале суда

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Суд в Ростове-на-Дону продлил до 20 января 2020 года домашний арест Анастасии Шевченко, обвиняемой в участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Заседание проходило в закрытом режиме из-за разглашения неких персональных данных.

Ранее в декабре суд продлил домашний арест Шевченко до 18 января 2020 года, согласившись с доводами стороны обвинения о том, что в действиях Шевченко "имеется угроза обороноспособности страны и конституционному строю", а сама она может воспрепятствовать следствию или скрыться.

В то же время он удовлетворил просьбу защиты, смягчив условия домашнего арест - Шевченко разрешили общаться по телефону с матерью.

  • Член федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко была задержана, а затем арестована в январе этого года. Уголовное дело против неё является первым в России, заведённым по статье "Деятельность нежелательной организации". Активистке вменяют участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. 31 января, спустя неделю после того, как Шевченко отправили под домашний арест, умерла её старшая дочь, страдавшая серьёзным заболеванием и находившаяся в лечебном интернате. Только за день до смерти дочери Шевченко разрешили навестить её в реанимации.
  • Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти России немедленно её освободить.
  • В ноябре Шевченко предъявили обвинение в окончательной редакции. По статье "Осуществление деятельности нежелательной организации" ей грозит до шести лет лишения свободы.

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