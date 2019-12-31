За год "Мемориал" оштрафовали на 3,9 млн рублей по закону об "иноагентах"

Сумма штрафов в отношении правозащитного центра "Мемориал" и общества "Международный Мемориал" к концу 2019 года достигла почти четырёх миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Мемориала". В понедельник Тверской районный суд Москвы оштрафовал "Международный Мемориал" на 400 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" на сайте "Жертвы политического террора в СССР".

"Мемориал" запустил кампанию в интернете по сбору средств на выплату штрафов.

Всего на правозащитную организацию составлено 28 протоколов об административном нарушении в связи с отсутствием маркировки "иноагент" на её интернет-ресурсах. По двадцати из них уже состоялись суды. Очередное заседание назначено на 9 января.

"Мемориал" намерен обжаловать все вынесенные штрафы и уже подал четыре апелляции.

Общество "Международный Мемориал" внесли в реестр "иностранных агентов" в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал"- в 2014 году.