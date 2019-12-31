За год "Мемориал" оштрафовали на 3,9 млн рублей по закону об "иноагентах"

Сумма штрафов в отношении правозащитного центра "Мемориал" и общества "Международный Мемориал" к концу 2019 года достигла почти четырёх миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Мемориала". В понедельник Тверской районный суд Москвы оштрафовал "Международный Мемориал" на 400 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" на сайте "Жертвы политического террора в СССР".
"Мемориал" запустил кампанию в интернете по сбору средств на выплату штрафов.
Всего на правозащитную организацию составлено 28 протоколов об административном нарушении в связи с отсутствием маркировки "иноагент" на её интернет-ресурсах. По двадцати из них уже состоялись суды. Очередное заседание назначено на 9 января.
"Мемориал" намерен обжаловать все вынесенные штрафы и уже подал четыре апелляции.
Общество "Международный Мемориал" внесли в реестр "иностранных агентов" в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал"- в 2014 году.
- Закон об "иностранных агентах" был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.
- В 2019 году в России были приняты законы, позволяющие признавать "иностранными агентами" СМИ и отдельных граждан. Нарушителям, которые не указывают в своих материалах, что они являются "иностранными агентами", грозят крупные штрафы и аресты сроком до 15 суток.
- В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ужесточение наказаний за нарушения для СМИ – "иностранных агентов": штрафы для граждан увеличиваются до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 5 миллионов.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.