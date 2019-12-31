Жители Австралии спасаются от лесных пожаров у побережья

Город Маллакута на юго-восточном побережье Австралии практически изолирован из-за лесных пожаров. Местные жители вынуждены покидать дома, отступая к воде. Город остаётся в густом дыму. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Численность населения Маллакуты – около четырех тысяч человек. Власти штата Виктория заявили о планах эвакуировать жителей города по воде. Из-за огня главное шоссе региона было закрыто, до некоторых поселений можно добраться только по морю.

Жители курортных городов Бермагуи и Бэйтманс-Бэй в Новом Южном Уэльсе также отправляются к морю, пытаясь спастись от дыма.

Огонь распространяется особенно быстро из-за рекордно высокой температуры в 40 градусов по Цельсию и сильного ветра. Всего к 31 декабря в стране насчитывлось более ста пожаров, половина из них – неконтролируемые.

Пожары в Австралии продолжаются с осени. Погибли не менее 12 человек, более тысячи домов были разрушены. С сентября пожары в восточных штатах охватили несколько миллионов гектаров. По оценкам экспертов, в огне погибли около 480 миллионов животных.