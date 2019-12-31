Жители Австралии спасаются от лесных пожаров у побережья

Город Маллакута на юго-восточном побережье Австралии практически изолирован из-за лесных пожаров. Местные жители вынуждены покидать дома, отступая к воде. Город остаётся в густом дыму. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Численность населения Маллакуты – около четырех тысяч человек. Власти штата Виктория заявили о планах эвакуировать жителей города по воде. Из-за огня главное шоссе региона было закрыто, до некоторых поселений можно добраться только по морю.
Жители курортных городов Бермагуи и Бэйтманс-Бэй в Новом Южном Уэльсе также отправляются к морю, пытаясь спастись от дыма.
Огонь распространяется особенно быстро из-за рекордно высокой температуры в 40 градусов по Цельсию и сильного ветра. Всего к 31 декабря в стране насчитывлось более ста пожаров, половина из них – неконтролируемые.
Пожары в Австралии продолжаются с осени. Погибли не менее 12 человек, более тысячи домов были разрушены. С сентября пожары в восточных штатах охватили несколько миллионов гектаров. По оценкам экспертов, в огне погибли около 480 миллионов животных.
- Накануне городской совет Сиднея принял решение организовать новогодние фейерверки, несмотря на охватившие страну лесные пожары. Это вызвало волну протестов. Петицию за отмену мероприятия подписали около 300 тысяч человек. Другие масштабные фейерверки на территории Австралии отменены или отложены.
- Ежегодно на световое представление у моста Харбор-бридж собираются сотни тысяч человек. Это приносит туристическим объектам Сиднея миллионные доходы.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.