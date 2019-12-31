Протестующие штурмовали здание посольства США в Багдаде

Несколько тысяч человек протестуют у здания посольства США в Багдаде из-за американских авиаударов по шиитскому ополчению. Персонал посольства эвакуирован, отмечает Reuters.

Демонстранты выкрикивают фразу: "Смерть Америке" и сжигают флаги США. Некоторые, сломав ворота дипмиссии, ворвались внутрь. Иракские силы безопасности для разгона протестующих применили слезоточивый газ.

29 декабря Соединенные Штаты нанесли авиаудары по базам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. Погибли не менее 25 человек. Представители Госдепартамента назвали это "оборонительными ударами" в ответ на ракетную атаку по военной базе вблизи Киркука. Тогда погиб американский контрактник. Удары нанесли шиитские боевики, предположительно, члены "Катаиб Хезболла".

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что своими действиями США нарушили суверенитет страны. Глава "Катаиб Хезболла" пообещал дать Вашингтону жёсткий ответ.