В центре Москвы задержаны участники одиночных пикетов

В центре Москвы на Тверской улице задержали 13 участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных, рассказала «Медиазоне» одна из задержанных, редактор студенческого журнала DOXA Маша Безверхая.

По её словам, участники акции по очереди стояли в пикете с плакатом: «Я тоже хочу праздник. Отпускайте политзаключенных! delo212.ru». Когда одну из пикетирующих грубо задержали полицейские, другие участники акции пошли к автозаку. В итоге задержали всех протестующих.



«По рации передавали: "Убирайте их с Тверской". Вот поэтому и задержали», — написала Безверхая.



Сейчас в автозаке около 30 человек — помимо активистов, там находятся мигранты, у которых забрали паспорта. Задержанных везут в ОВД «Троицкое» в Новой Москве.