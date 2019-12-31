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Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство США в Ираке

Десятки сторонников шиитской милиции на территории посольства США, Багдад, 31 декабря 2019.

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Президент США Дональд Трамп 31 декабря обвинил Иран в организации нападения на американское посольство в Багдаде. Как сообщает Reuters, Госдепартамент и Белый дом пока не отвечают на вопрос, были ли эвакуированы посол и сотрудники посольства.

Представители иракских властей заявили, что сотрудники посольства были эвакуированы во вторник по соображениям безопасности – когда у здания посольства собрались тысячи горожан, возмущенных авиарейдами США в Ираке.

30 декабря сотрудники Госдепартамента заявили, что в Вашингтоне проявляли сдержанность и терпение по поводу провокаций со стороны Ирана и проиранских группировок. Однако, настало время принять меры для сдерживания иранской агрессии, заявил представитель Госдепартамента.

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