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Руслан Шаведдинов позвонил в ФБК с Новой Земли

Руслан Шаведдинов, фото из альбома 2017 года

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Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в "Твиттере", что около 18 часов 31 декабря на связь вышел Руслан Шаведдинов – менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального. На днях его принудительно вывезли из Москвы на архипелаг Новая Земля, экстренно призвав в армию.

По словам Ярмыш, Шаведдинов разговаривал по громкой связи в присутствии двух офицеров. Он сообщил, что мобильного телефона у него нет, и он письменно требует предоставить ему возможность связываться с близкими и допустить адвоката, но получает письменные отказы.


Это второй звонок Шаведдинова в Москву с момента, когда Неделю назад он был принудительно вывезен на Новую Землю.

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