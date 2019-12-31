Руслан Шаведдинов позвонил в ФБК с Новой Земли

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в "Твиттере", что около 18 часов 31 декабря на связь вышел Руслан Шаведдинов – менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального. На днях его принудительно вывезли из Москвы на архипелаг Новая Земля, экстренно призвав в армию.



По словам Ярмыш, Шаведдинов разговаривал по громкой связи в присутствии двух офицеров. Он сообщил, что мобильного телефона у него нет, и он письменно требует предоставить ему возможность связываться с близкими и допустить адвоката, но получает письменные отказы.



Это второй звонок Шаведдинова в Москву с момента, когда Неделю назад он был принудительно вывезен на Новую Землю.