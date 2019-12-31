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Белоруссия и "Газпром" подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года

Александр Лукашенко

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"Газпром" и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года, говорится в сообщении "Газпрома", информирует ТАСС.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол республики Белоруссия в России Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года", говорится в протоколе. Также подписаны дополнения к контрактам с "Газпром Трансгаз Беларусь" на транзит и поставку газа продлевающие их до 2021 года.

Ранее, 31 декабря сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своим министрам в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и заключить контракты на поставку нефти, сообщила "Немецкая волна", со ссылкой на пресс-службу президента. Он также поручил "обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников".
По словам Лукашенко, прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также об использовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", говорится в сообщении пресс-службы.

Россия с 1 января может прекратить экспорт нефти в Белоруссию в связи с отсутствием договоренностей между Москвой и Минском относительно условий поставок российского сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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