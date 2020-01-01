В Ингушетии при нападении на пост ДПС погиб полицейский

В столице Ингушетии Магасе в результате нападения на пост дорожно-патрульной службы погиб сотрудник полиции, ещё несколько пострадали. Также сообщается, что один из нападавших погиб, а другой госпитализирован с ранениями, передаёт агентство "Интерфакс".

Во вторник вечером на въезде в Магас двое нападавших сначала сбили сотрудника ДПС машиной, а затем стали наносить удары ножами ему и другим полицейским. Момент, когда лежащего на земле человека добивают ножом, попал на видео.

Один из участников нападения был застрелен. Огонь открыл в том числе проезжавший мимо сотрудник силовых структур. "Интерфакс" также сообщает, что выживший нападавший – известный армрестлер и предположительно приходится сыном директору одного из центров культурного развития Ингушетии. Там прошли обыски.

Убитый участник нападения может быть родственником 20-летнего жителя Ингушетии, причастного к нападению на пост ДПС в селе Яндаре в октябре 2017 года, утверждает источник агентства.

В Магасе после нападения был отменён праздничный концерт. МВД выразило соболезнования семье погибшего полицейского.