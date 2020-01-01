Полиция разогнала новогоднюю акцию протеста в Гонконге

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов через несколько минут после начала 2020 года.

В новогоднюю ночь тысячи протестующих собрались в финансовом центре республики. Они скандировали обратный отсчет до наступления нового года с призывом к началу революции, передают местные СМИ.

В одном из районов города полицейские применили водомёт для разгона демонстрантов, которые строили баррикады.

Тысячи протестующих незадолго до нового года перекрыли одну из главных дорог города. Они прошли маршем через торговые центры с и призывали людей продолжать борьбу за демократию.

На одной из центральных улиц города, Натан-Роуд, демонстранты выстроились в многокилометровую цепь. Они поднимали включенные смартфоны, проезжавшие мимо автомобили и автобусы сигналили в знак поддержки. Многие держали в руках листовки с надписью: "Давайте вместе продолжим борьбу в 2020 году".

Власти автономии впервые за десять лет отменили фейерверк, сославшись на меры безопасности.

Утром, 1 января, несколько десятков тысяч жителей Гонконга вновь вышли на марш за демократию под лозунгами "Свобода несвободна". Протестующие настаивают на расследовании действий полиции при разгоне акций протеста и амнистии для всех задержанных и арестованных.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня 2019 года. Сначала жители протестовали против закона об экстрадиции на материковый Китай, который, по их мнению, мог использоваться против диссидентов. Позднее участники протестов стали требовать большей независимости от Китая и проведения демократических реформ.

Акции часто перерастали в стычки с полицией. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли водомёты и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. За всё время протестов были арестованы более шести с половиной тысяч человек. Один человек погиб.