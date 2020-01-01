ExxonMobil добилась отмены штрафа из-за санкций против Сечина

В США нефтяная компания ExxonMobil добилась отмены штрафа в размере двух миллионов долларов за невыполнение режима санкций против России после заключения сделки с "Роснефтью". Об этом сообщает Bloomberg.

Суд пришел к выводу, что власти не уведомили ExxonMobil должным образом о последствиях заключения контракта с российской компанией.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин попал под ограничительные меры США в 2014 году после российской аннексии Крыма. Тогда же американский Минфин уведомил ExxonMobil о нарушении санкционного режима летом 2014 года после подписания восьми соглашений, подписанных Сечиным. Оштрафовали компанию летом 2017 года. ExxonMobil в ответ заявил, что власти не запрещали контакты с Сечиным, если они касаются не его личных дел, а сотрудничества с "Роснефтью".