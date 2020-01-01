Польский раввин ответил Путину на слова об "антисемитской свинье"

Обвинения в антисемитизме посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского со стороны президента России Владимира Путина являются безответственными. Об этом говорится в совместном заявлении главного раввина Польши Михаила Шудриха и председателя польского Союза еврейских общин Клары Колодзейски-Полтын. Текст заявления публикует газета Rzech Pospolita.

Шудрих и Колодзейска-Полтын пишут, что обвинения строились на "единственном предложении, вырванном из контекста". Авторы заявления напомнили, что в 1938 Польша поддерживала эмиграцию евреев в союзе с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку. К этому, как утверждается в документе, были причастны польские дипломаты и лично посол Липски.

В документе также говорится, что Германия не скрывает правды о Второй мировой войне. "Мы желаем подобной честности российским властям, которые начали войну как союзники Германии", - подчеркивают авторы.

24 декабря на коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в Германии в 1934-1939 годах Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньёй" из-за его поддержки идеи Гитлера выслать евреев в Африку. После высказываний Путина посла России в Варшаве вызвали в польский МИД.