Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с Россией

Украина начала транзит газа в Европу по новому соглашению с Россией. Организатором транзита выступает компания "Нафтогаз". Об этом в фейсбуке сообщил глава Газотранспортной системы Украины Сергей Макогон. Он уточнил, что первая ночь прошла в штатном режиме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев благодаря соглашениям получит более семи миллиардов долларов в течение пяти лет.

Киев и Москва объявили о подписании новых соглашений на транзит газа через Украину в Европу 31 декабря 2019 года. В 2020 году через Украину, согласно договоренностям, будут прокачивать 65 миллиардов кубометров газа, а с 2021 по 2024 годы — по 40 миллиардов кубометров газа.