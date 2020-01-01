Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с Россией

Украина начала транзит газа в Европу по новому соглашению с Россией. Организатором транзита выступает компания "Нафтогаз". Об этом в фейсбуке сообщил глава Газотранспортной системы Украины Сергей Макогон. Он уточнил, что первая ночь прошла в штатном режиме.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев благодаря соглашениям получит более семи миллиардов долларов в течение пяти лет.
Киев и Москва объявили о подписании новых соглашений на транзит газа через Украину в Европу 31 декабря 2019 года. В 2020 году через Украину, согласно договоренностям, будут прокачивать 65 миллиардов кубометров газа, а с 2021 по 2024 годы — по 40 миллиардов кубометров газа.
- Срок предыдущего контракта по транзиту газа истекал 31 декабря 2019 года. Последний раунд переговоров начался в Вене 26 декабря. Стороны долго не могли договориться об условиях сделки, в частности, из-за того, что Киев хотел заключить соглашение на 10 лет, а Москва предлагала продлить текущий договор или заключить временный на год.
- Ранее "Газпром" выплатил украинской стороне почти три миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. В ответ Украина обязалась отозвать остальные иски на сумму более 12 миллиардов долларов. Это было одним из условий подписания соглашения по газу.
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