Папа римский ударил по руке схватившую его женщину

Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая попыталась удержать его ладонь во время встречи с верующими в Ватикане. Видеозапись распространил телеканал CBS.

На ней видно, как Франциск пожимает руки нескольким собравшимся на площади Святого Петра. Одна из них что-то говорит и пробует потянуть руку понтифика на себя; тот пытается вырваться, после чего бьет женщину ладонью по руке. Затем между ними встаёт охранник папы.

В канун нового года Франциск во время вечерней службы в Соборе Святого Петра призвал церковь "броситься в самое пекло" и стать ближе к народу.

Свою первую службу в 2020 году папа римский начал с осуждения насилия против женщин, призвав уважать и почитать женское тело, а не класть его "на алтарь рекламы, дохода и порнографии".