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"Ленту.ру" оштрафовали на 800 тысяч рублей за "культивирование конопли"

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Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей издание "Лента.ру" за статью, в которой рассказывалось о легализации марихуаны в Европе. Суд признал виновным авторов материала в пропаганде наркотиков.

Статья "Дурные деньги" была опубликована в марте 2019 года. В ней отмечалось, что в связи с легализацией "марихуана поднимет экономику Европы и поможет развитию технологий".

Спустя полгода "Ленте.ру" был назначен штраф – суд посчитал, что в материале есть положительная оценка употребления наркотиков и что в нём пропагандируется культивирование конопли. Издание подало апелляцию, но Мосгорсуд её отклонил.

В 2018 году "Ленте.ру" по требованию Роскомнадзора уже приходилось удалять статью о практике медицинского использования марихуаны. Тогда издание избежало штрафа.

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