На кировского "единоросса" завели уголовное дело об убийстве собак

Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными против представителя "Единой России" в Законодательном собрании Кировской области Вячеслава Ягдарова.

Ранее сообщалось, что Ягдаров застрелил двух собак. По словам их хозяина, местного жителя Андрея Рогачёва, он гулял со своими питомцами в лесу. Одновременно с этим депутат от "Единой России" выехал в лес на охоту. Хозяин попросил Ягдарова не перепутать с объектами охоты его собак, однако парламентарий застрелил их, а после заявил, что он "здесь король", и потому будет "делать, что хочет".

По версии следствия, депутат Ядгаров застрелил собак "из хулиганских побуждений без значительного повода".

Сам Ягдаров вину не признаёт и утверждает, что собак убил не он.