Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

На кировского "единоросса" завели уголовное дело об убийстве собак

Смотреть комментарии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными против представителя "Единой России" в Законодательном собрании Кировской области Вячеслава Ягдарова.

Ранее сообщалось, что Ягдаров застрелил двух собак. По словам их хозяина, местного жителя Андрея Рогачёва, он гулял со своими питомцами в лесу. Одновременно с этим депутат от "Единой России" выехал в лес на охоту. Хозяин попросил Ягдарова не перепутать с объектами охоты его собак, однако парламентарий застрелил их, а после заявил, что он "здесь король", и потому будет "делать, что хочет".

По версии следствия, депутат Ядгаров застрелил собак "из хулиганских побуждений без значительного повода".

Сам Ягдаров вину не признаёт и утверждает, что собак убил не он.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG