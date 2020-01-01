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В Совете ЕС и ОБСЕ сменились страны-председатели

BELGIUM -- European Flags flutter outside the EU Commission headquarters ahead of the European Union leaders summit, in Brussels, October 17, 2019

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С 1 января в Совете Евросоюза и в ОБСЕ сменились страны-председатели.

Пост председателя Евросовета по ротации заняла Хорватия. Срок полномочий Загреба составляет полгода. Как утверждается, страна намерена посвятить это время проблемам демографии и расширению Евросоюза на юго-восток. Затем председательство отойдет Германии.

Председателем ОБСЕ стала Албания. Она приняла пост от Словакии. Должность главы занял премьер и министр иностранных дел Эди Рама. Он заявил, что одной из угроз безопасности Европы остается кризис на Украине. Рама пообещал сосредоточиться на борьбе с насилием в отношении женщин и с коррупцией. Мандат выдан на один год. Преемником Албании станет Швеция.

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