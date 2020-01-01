В Совете ЕС и ОБСЕ сменились страны-председатели

С 1 января в Совете Евросоюза и в ОБСЕ сменились страны-председатели.



Пост председателя Евросовета по ротации заняла Хорватия. Срок полномочий Загреба составляет полгода. Как утверждается, страна намерена посвятить это время проблемам демографии и расширению Евросоюза на юго-восток. Затем председательство отойдет Германии.



Председателем ОБСЕ стала Албания. Она приняла пост от Словакии. Должность главы занял премьер и министр иностранных дел Эди Рама. Он заявил, что одной из угроз безопасности Европы остается кризис на Украине. Рама пообещал сосредоточиться на борьбе с насилием в отношении женщин и с коррупцией. Мандат выдан на один год. Преемником Албании станет Швеция.