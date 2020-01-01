В городах Украины прошли акции в честь дня рождения Степана Бандеры

В городах Украины прошли традиционные акции, приуроченные к 111 дню рождения одного из идеологов украинского националистического движения Степана Бандеры. Традиционное факельное шествие в Киеве собрало, по разным оценкам, от тысячи до нескольких тысяч националистов.

Участники держали в руках факелы, флаги всеукраинского объединения "Свобода", Организации украинских националистов, казацких организаций и выкрикивали националистические лозунги, передаёт Украинская служба Радио Свобода. Во Львове прошло народное собрание, представители власти, политических и общественных организаций возложили цветы к памятнику Бандере.

Факельный марш состоялся так же в Днепре (бывший Днепропетровск), в нём приняли участие до 500 человек.