В городах Украины прошли акции в честь дня рождения Степана Бандеры

В городах Украины прошли традиционные акции, приуроченные к 111 дню рождения одного из идеологов украинского националистического движения Степана Бандеры. Традиционное факельное шествие в Киеве собрало, по разным оценкам, от тысячи до нескольких тысяч националистов.
Участники держали в руках факелы, флаги всеукраинского объединения "Свобода", Организации украинских националистов, казацких организаций и выкрикивали националистические лозунги, передаёт Украинская служба Радио Свобода. Во Львове прошло народное собрание, представители власти, политических и общественных организаций возложили цветы к памятнику Бандере.
Факельный марш состоялся так же в Днепре (бывший Днепропетровск), в нём приняли участие до 500 человек.
- Степан Бандера — украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. В 1959 году он был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.
- Украинские националисты считают его одной из важнейших исторических персон в истории страны. Россия, Израиль и Польша критикуют украинские власти за героизацию политика. Его обвиняют в причастности к этническим чисткам поляков и евреев на западе Украины.
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