Посольство США в Ираке приостановило работу из-за протестов

Посольство США в Багдаде объявило о приостановке работы из-за акций протеста, проходивших у здания дипмиссии с 31 декабря.

Иракские силы безопасности контролируют территорию у диппредставительства, но гражданам США рекомендуется не приближаться к зданию посольства. Все консульские услуги предлагается решать в генеральном консульстве в городе Эрбиле.



Из-за протестов в Ираке госсекретарь США Майк Помпео отложил визит в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, на Украину и Кипр.

Причиной беспорядков у здания американской дипмиссии стали удары американских военных по объектам проиранских шиитских формирований, в результате которых погибли не менее 25 человек. Вашингтон называет ответом на непрекращающиеся нападения на американские военные базы.

Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке на посольский комплекс Иран. Тегеран обвинения отвергает.