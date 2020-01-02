Посольство США в Ираке приостановило работу из-за протестов

Посольство США в Багдаде объявило о приостановке работы из-за акций протеста, проходивших у здания дипмиссии с 31 декабря.
Иракские силы безопасности контролируют территорию у диппредставительства, но гражданам США рекомендуется не приближаться к зданию посольства. Все консульские услуги предлагается решать в генеральном консульстве в городе Эрбиле.
Из-за протестов в Ираке госсекретарь США Майк Помпео отложил визит в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, на Украину и Кипр.
Причиной беспорядков у здания американской дипмиссии стали удары американских военных по объектам проиранских шиитских формирований, в результате которых погибли не менее 25 человек. Вашингтон называет ответом на непрекращающиеся нападения на американские военные базы.
Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке на посольский комплекс Иран. Тегеран обвинения отвергает.
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