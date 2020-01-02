ИГ взяло ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии. Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность экстремистских организаций в интернете.

Доказательств своего нападения на пост ДПС джихадисты не представили.

31 декабря в столице Ингушетии Магасе два молодых человека сбили полицейского на машине, а затем напали на других сотрудников ДПС с ножами. В результате один полицейский погиб, ещё трое пострадали. Следственный комитет завёл дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Один из нападавших был убит. Им оказался 18-летний Микаил Мизиев. По данным СМИ, он может быть родственником жителя Ингушетии, причастного к нападению на пост ДПС в селе Яндаре в октябре 2017 года.