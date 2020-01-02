Консерваторы и левоцентристы в Австрии договорились о коалиции

Консервативная Австрийская народная партия Себастьяна Курца договорилась о формировании коалиции с левоцентристской партией "Зеленых". Это означает, что Курц может вновь занять пост федерального канцлера, а в австрийском правительстве появится левая партия.

Лидеры двух партий также сообщили журналистам, что выработали совместную программу работы правительства, которая в четверг, 2 января, будет представлена общественности.

33-летний Курц начал переговоры с левоцентристами в ноябре - спустя несколько недель после победы его сторонников на всеобщих выборах в сентябре. Для "Зелёных", которые прежде никогда не входили в правительство, выборы показали рост электоральной поддержки и возвращение в парламент после двухлетнего перерыва.

Обе партии вместе получили 97 мандатов. Всего в парламенте Австрии 183 кресла. Ранее партия Курца правила страной в коалиции с ультраправыми. Но в мае парламент вынес премьеру вотум недоверия. Поводом стала публикация видеозаписи разговора лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе с русскоговорящей девушкой. Она представилась племянницей российского олигарха. Политик обсуждали с ней возможность тайного финансирования предвыборной кампании своей партии.