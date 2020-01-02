Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

После новогодней акции протеста в Гонконге арестованы 400 человек

Антиправительственный протест в Гонконге, 1 января 2020 года

Смотреть комментарии

В Гонконге после массовой акции протеста 1 января арестованы более 400 человек. Их обвиняют в проведении незаконного митинга, а некоторых и в нелегальном хранении оружия.

Массовые антиправительственные протесты в Гонконге продолжаются с лета 2019 года. Изначально жители автономии требовали отменить закон об экстрадиции на материковый Китай. В итоге власти отозвали законопроект. Но активисты стали требовать расследования действий полиции в отношении протестующих и амнистии для всех задержанных и арестованных.

Акция 1 января изначально планировалась как мирное шествие, но в итоге переросла в столкновения. Правоохранительные органы заявляют, что протестующие стали бить витрины. В ответ полиция применила водомёты.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG