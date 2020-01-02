Нидерланды официально отказались от "Голландии"

Нидерланды официально отказались от названия "Голландия". Таким образом власти решили бороться с путаницей, а также избавиться от негативных ассоциаций туристов, связанных с наркотиками и кварталом красных фонарей, пишут СМИ.

Название "Голландия" перестанут использовать на официальном логотипе страны. Его поменяют компании, посольства, министерства и университеты.

Одновременно изменится символ страны – оранжевый тюльпан. Новый символ состоит из двух букв латинского алфавита, обозначающих Нидерланды – "N" и "L". Вместе буквы символически формируют тюльпан. Новый логотип страны опубликован на сайте Нидерландской телерадиовещательной корпорации.

Новый бренд представят на конкурсе Евровидение в Роттердаме в мае и на Олимпийских играх в Токио.