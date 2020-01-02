Опубликовано видео избиения заключённых в Анжеро-Судженске

Правозащитное сообщество Gulagu.net опубликовало видео избиения заключённых сотрудниками следственного изолятора №4 города Анжеро-Судженск Кемеровской области. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что видео прислали на "горячую линию" его проекта.

На кадрах видно, как девять сотрудников СИЗО выводят из камеры №17 шестерых заключённых, ставят их к стене и бьют. Затем в камере проводят обыск.

На видео также заметно, что камера находится в ужасном состоянии: в полу не хватает досок, а метраж помещения явно не соответствует нормам содержания шестерых заключённых. Владимир Осечкин отмечает, что на одного человека приходится менее четырёх квадратных метров, хотя на официальном сайте СИЗО №4 говорится, что изолятор "полностью соответствует необходимым современным европейским требованиям".

По факту опубликованного видео Осечкин подал заявления в следственный комитет и прокуратуру с требованием установить всех лиц, причастных к избиению заключённых, и возбудить против них уголовное дело о "превышении должностных полномочий с применением насилия".