В Латвии вступил в силу закон о выдаче гражданства детям "неграждан"

В Латвии вступил в силу закон, предоставляющий гражданство страны новорождённым детям жителей, обладающих статусом негражданина. Он присваивался бывшим советским жителям, приехавшим в республику после оккупации в 1940 году, но не прошедшим процедуру натурализации после восстановления независимости страны.

В Латвии проживают два миллиона человек. Более 200 тысяч из них являются негражданами. Для получения паспорта им нужно сдать экзамен на знание государственного языка, Конституции и истории республики. Вступивший в силу закон запрещает присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят для него гражданства другой страны, — сообщает издание "Делфи".

Законопроект был принят по инициативе бывшего президента страны Раймонда Вейониса. "Если бы решал я, то дал бы гражданство всем негражданам, которые родились в свободной Латвии. Это дань уважения к тем людям и самому государству. Неграждане — это последствие советской оккупации. Получается, мы сами воспроизводим эти последствия советской оккупации", — цитирует "Делфи" интервью другого бывшего президента Валдиса Затлерса каналу LR-4.

Предполагается, что новый порядок получения гражданства коснётся небольшого числа людей — в 2016 году негражданами зарегистрировали 47 новорождённых детей, в 2017 году — 51, а в 2018 году — 33 ребёнка.