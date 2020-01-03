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Греция, Кипр и Израиль построят газопровод в Средиземном море

Президент Кипра Никос Анастасиадес, премьер-министр Греции Никос Анастасиадес, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после подписания соглашения о строительстве EastMed, Афины, 2 января 2019 года

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Газопровод EastMed станет самым длинным в мире

Греция, Кипр и Израиль заключили соглашение о строительстве Восточносредиземноморского газопровода – EastMed. Церемония подписания документа прошла 2 января в Афинах.

Протяжённость газопровода составит почти две тысячи километров. Он станет самым длинным в мире. EastMed предназначен для поставок газа из Израиля и с Кипра через остров Крит в Грецию. Ожидается, что проект поможет Европе диверсифицировать энергоресурсы.

Стоимость проекта составляет около семи миллиардов долларов. Окончание строительства запланировано на 2025-2026 годы.

Против строительства EastMed выступала Турция, так как регионе существует трансанатолийский трубопровод, по которому в Грецию поступает газ из Азербайджана. Представители Греции, Кипра и Израиля заверяют, что проект не обернётся против интересов Анкары.

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