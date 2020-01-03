Цена на акции компании Apple установила новый рекорд

Стоимость акций корпорации Apple установила новый рекорд и превысила 300 долларов за штуку. За день торгов на бирже они выросли на 2,3%. Об этом сообщает Блумберг.

В издании отмечают, что на стоимость акций повлиял спрос на новую модель наушников AirPods, запуск стримингового сервиса Apple TV+, а также финансовые результаты компании в третьем квартале прошлого года.

Рыночная стоимость корпораций Apple оценивается приблизительно 1,33 триллиона долларов, что является крупнейшим показателем среди компаний в мире. На втором месте корпорация Microsoft капитализация которой оценивается 1,23 триллиона долларов.