Главу района в Красноярском крае обвинили в получении взятки

В отношении главы Козульского района Красноярского края и члена партии "Единая Россия" Федора Гардта возбуждено уголовное дело о получение взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, 31 декабря 2019 года подозреваемый получил от предпринимателя 100 тысяч рублей. Эти деньги являются частью взятки в 350 тысяч рублей, которая предназначалась за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения. При задержании Гардт пытался выкинуть деньги в снег.

Допрошенный в качестве обвиняемого чиновник частично признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие подозревает, что это не единственный эпизод его преступной деятельности и будут установлены новые факты. По ходатайству следствия суд заключил Гардта под стражу.