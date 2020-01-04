На большом десантном корабле "Орск" произошла авария

На большом десантном корабле (БДК) "Орск" проекта 1171 Черноморского флота при очередном рейде в Сирию вышел из строя один из двух дизелей. Как сообщило агентство ТАСС, судно нуждается в ремонте двигательной установки, сообщил сайт Avia.Pro

Официальных комментариев командования ВМФ пока не поступало.

Большие десантные корабли Военно-морского флота России доставляли в Сирию военные грузы. Они способны перевозить крупную бронетехнику, включая танки. В минувшем году "Орск" не менее трех раз заходил в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. В декабре судно доставило в Сирию транспортные средства, оружие и боеприпасы. "Орск" способен вместить до 1500 тонн техники и грузов.