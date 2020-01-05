Полиция в Петербурге возбудила дело после перекрытия дороги неонацистами

Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" после того, как около двадцати человек перекрыли дорогу рядом с центром города. Об этом сообщает местное издание "Конкретно.ру". По данным "Фонтанки", участники акции выкрикивали нацистские лозунги.

Инцидент произошёл вечером 3 января на проспекте Бакунина. Собравшиеся взрывали дымовые шашки, зажигали фаеры, и выкрикивали нацистские кричалки, — уточняет "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев.

По вменённой статье участникам грозит до 7 лет лишения свободы.