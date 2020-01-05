В Санкт-Петербурге умер известный врач-онколог Андрей Павленко

В Санкт-Петербурге умер известный хирург и онколог Андрей Павленко, который в течение девяти последних месяцев боролся с раком желудка и всё это время вёл блог о лечении онкологических заболеваний. При этом врач продолжал оперировать и консультировать пациентов.

За несколько дней до смерти на своей странице в фейсбуке Павленко обратился к онкобольным, призвав их не опускать руки и бороться с болезнью до конца. Он написал, что его жизненный путь завершается и что болезнь не оставила ему шансов, однако даже с таким диагнозом есть шансы на излечение, а ему просто не повезло.

Сегодня, уже после сообщений о смерти Павленко, благотворительный проект "Такие дела" выложил видеообращение врача, которое он записал на случай своей кончины. В нём Павленко поблагодарил всех за поддержку и объявил сбор средств на медиа-проекты, которые доносят "правильную и правдивую информацию об онкологических заболеваниях", а также сбор средств на поддержку своей семьи, поскольку она лишилась единственного кормильца.

Андрей Павленко работал заместителем директора клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Ему был 41 год.

На его страницах в соцсетях сотни пациентов оставляют комментарии с благодарностями за помощь, которую Павленко оказывал им даже в то время, когда сам боролся со смертельной болезнью.