Военная база США в Кении подверглась нападению радикальных исламистов

Члены радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" утром 5 января напали на военно-морскую базу в Кении, на которой размещены американские военные. Об этом сообщает Associated Press.

По данным кенийских военных, погибли четверо нападавших. О потерях среди американских или кенийских военных не сообщается. Бой в районе базы продолжается, сообщает AP.

"Аш-Шабаб" — одна из самых известных радикальных группировок в регионе, она брала на себя ответственность за ряд громких террористических атак в Кении и Сомали. Но это — её первое известное нападение на американских военных, отмечает агентство.